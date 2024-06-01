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Сегодня, 18:41

Сперцян: «Расстались с Ивичем в хороших отношениях»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером команды Владимиром Ивичем.

«Все прошло нормально, расстались в хороших отношениях. Сейчас мы не особо с ним общаемся, но пару раз списывались после его ухода из «Краснодара». После того как он покинул команду, я улетел в сборную. Уже потом созвонились, чуть-чуть поговорили», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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