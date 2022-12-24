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Сегодня, 15:49

Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Портал Transfermarkt представил десятку самых подорожавших футболистов российской премьер-лиги в 2022 году.

Самым подорожавшим игроком в 2022 году стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость игрока выросла на шесть миллионов евро и теперь он оценивается в девять миллионов. По четыре миллиона прибавили форвард «Спартака» Шамар Николсон и хавбек «Ростова» Даниил Уткин.

Полностью топ-10 самых подорожавших за 2022 год игроков РПЛ выглядит следующим образом

1. Эдуард Сперцян («Краснодар», 9 (+6) миллионов);

2. Шамар Николсон («Спартак», 7 (+4) миллионов);

3. Даниил Уткин («Ростов», 7 (+4) миллионов);

4. Данил Глебов («Ростов», 7,5 (+3,5) миллиона);

5. Вендел («Зенит», 22 (+3) миллионов);

6. Арсен Захарян («Динамо», 15 (+3) миллионов);

7. Густаво Мантуан («Зенит», 3 (+3) миллионов);

8. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, 9 (+2,8) миллионов);

9. Александр Сильянов («Ростов», 3,5 (+2,6) миллиона);

10. Александр Коваленко («Крылья Советов», 2,5 (+2,4) миллиона).

Даниил Уткин
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Шамар Николсон
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