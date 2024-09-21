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Сегодня, 17:20

Сперцян стал вторым игроком в истории «Краснодара», оформившим дубль в двух матчах РПЛ подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оформил дубль в матче 9-го тура РПЛ против «Акрона» (5:2).

Сперцян отметился двумя голами во втором матче РПЛ подряд. Как сообщает Opta, он стал вторым игроком в истории «Краснодара» с таким достижением после Федора Смолова, который делал это дважды: в 2016 и 2017 годах.

Последний центральный полузащитник в РПЛ, которому удавалось оформить дубль в двух матчах подряд — Даниил Фомин в 2021 году.

Артем Дзюба. Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало

24-летний Сперцян в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 9 матчей в чемпионате России, забил 5 голов и отдел 2 результативные передачи.

Источник: https://t.me/optarussia/4467
Федор Смолов
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар

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