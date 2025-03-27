Сперцян вернется в общую группу «Краснодара» после матча с «Факелом»

Полузащитник «Краснодара» Эдурард Сперцян вернется в общую группу после матча южной команды с «Факелом» в 22-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, футболист вернется к тренировкам в общей группе быков со следующей недели. Сейчас Сперцян тренируется по индивидуальной программе.

24-летний хавбек получил сильную гематому голеностопа в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) и выбыл из строя на срок до 4 недель.

В нынешнем сезоне Сперцян забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

30 марта «Краснодар» примет «Факел» на своем поле. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.