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Сегодня, 11:58

Сперцян завил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян завил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен.

«Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Если придут «Зенит» и «Спартак»? Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен. Это мое отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне РПЛ 23-летний игрок забил 10 мячей, а также отдал 12 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-perehod-v-spartak-ili-zenit-nevozmozhen-skazhu-im-net/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
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