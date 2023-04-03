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Сегодня, 14:55

Сперцян заявил, что игрокам «Краснодара» уже не дарят часы Rolex

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

«У меня был долгий разговор с Галицким, длился около 40 минут, может, больше. Общались про футбол. Он очень хорошо видит футбол, разбирается. Думаю, все видят, что он делает для города, страны и команды. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек?» — приводит «РБ Спорт» слова Сперцяна.

Также он ответил на вопрос, дарят ли сейчас игроком команды часы Rolex за 100 матчей.

«Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет», — добавил полузащитник..

«Краснодар» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 21 тур.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-chasy-rolex-igrokam-krasnodara-uzhe-ne-daryat/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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