Сперцян заявил, что игрокам «Краснодара» уже не дарят часы Rolex

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

«У меня был долгий разговор с Галицким, длился около 40 минут, может, больше. Общались про футбол. Он очень хорошо видит футбол, разбирается. Думаю, все видят, что он делает для города, страны и команды. Нужно очень много слов, чтобы его описать. Понимаете, какой он человек?» — приводит «РБ Спорт» слова Сперцяна.

Также он ответил на вопрос, дарят ли сейчас игроком команды часы Rolex за 100 матчей.

«Уже часы не дарят игрокам, у меня их нет», — добавил полузащитник..

«Краснодар» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 21 тур.