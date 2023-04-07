Сперцян заявил, что интрига в РПЛ всегда жива

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги матча с «Ростовом» (1:1, по пенальти 5:3).

«В первом тайме нам было тяжело. Во втором сумели придавать соперника и более правильно действовать. Какая была установка и на что обращали внимание? На то, что «Ростов» много играет низом и часто задействует вратаря. Живали интрига в РПЛ? Всегда жива. «Ростов» способен бороться за медали», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым, набрав 44 очка. Третью строчку занимает «Спартак», заработав 41 очко.