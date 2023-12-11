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Сегодня, 14:13

Сперцян заявил, что не расстроился из-за срыва трансфера в «Аякс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал на срыв его перехода в «Аякс».

«Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Да нет, нормально все. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, все к лучшему. Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

В летнее трансферное окно 23-летний полузащитник мог перейти в «Аякс», но в итоге сделка сорвалась. Сообщалось, что вето на переход могло наложить руководство нидерландского клуба, посчитавшее неуместным ведение переговоров с российскими клубами.

В текущем сезоне Сперцян провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: «Чемпионат»
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
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