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Сегодня, 12:01

Сперцян заявил, что предпочтет Европу переходу в «Зенит»

Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем возможном трансфере в «Зенит».

«Переход в «Зенит»? У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят — я, допустим, тоже. Мне в «Краснодаре» все нравится. Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня главное — «Краснодар». Мне не хочется в «Зенит». Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в Петербург, если можно уйти в Европу?», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «быков», он дебютировал за основную команду в 2020 году. В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 12 матчей за клуб во всех турнирах, 5 голов и 2 голевые передачи.

Полузащитник является уроженцем России, но с 2021 года выступает за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар

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