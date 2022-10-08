Спиридонов назвал утопией назначение Казарцева на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Василия Казарцева главным арбитром матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Это утопия. После того, что он совершил в игре с «Сочи», его допускать нельзя. Красно-белые не понимают. Или в РФС сидят люди с чувством юмора? Это какой-то абсурд. Казарцеву самому приятно судить после всего, что произошло со «Спартаком»?» — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14.00 на «Открытие Банк Арене».