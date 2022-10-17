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Сегодня, 13:47

Спиридонов о судействе в дерби ЦСКА — «Спартак»: «Карасев судил одинаково плохо в обе стороны»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» судейство арбитра Сергея Карасева в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Мне кажется, что Карасев судил одинаково плохо как в одну сторону, так и другую. Говорить о каком-то плохом судействе в одну сторону я не могу», — сказал Спиридонов «СЭ».

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

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