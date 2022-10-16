Спиридонов считает, что Промес и Соболев должны проходить оборону ЦСКА

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал о своих ожиданиях от матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Будет ли это одно из самых интересных дерби за последнее время? Футбол покажет. Иду сегодня на стадион и все увижу. Промес и Соболев выходят, чтобы распечатывать оборону не только ЦСКА, но и других соперников. Они должны проходить сегодняшнюю оборону армейцев. Многие говорят, что оборона «Спартака» не выдержит атаку красно-синих? Ну, пусть говорят», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Ранее Спиридонов в интервью «СЭ» заявил, что считает армейцев и красно-белых равными командами на данный момент.