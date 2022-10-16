Спиридонов считает, что Промес и Соболев должны проходить оборону ЦСКА

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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал о своих ожиданиях от матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
«Будет ли это одно из самых интересных дерби за последнее время? Футбол покажет. Иду сегодня на стадион и все увижу. Промес и Соболев выходят, чтобы распечатывать оборону не только ЦСКА, но и других соперников. Они должны проходить сегодняшнюю оборону армейцев. Многие говорят, что оборона «Спартака» не выдержит атаку красно-синих? Ну, пусть говорят», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.
Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится 16 октября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Ранее Спиридонов в интервью «СЭ» заявил, что считает армейцев и красно-белых равными командами на данный момент.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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