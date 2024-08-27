Спивак: «Зенит» не должен обращать внимания на потерю Глушенкова»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак прокомментировал потерю петербургской командой первого места в турнирной таблице РПЛ.

— Потеря лидерства «Зенита» не удивила, — приводит слова Спивака «РБ Спорт». — Все команды хотят выиграть. «Динамо» и «Спартак» — хорошие. Это только начало.

— Что у «Зенита» не так пошло? В атаке есть проблемы — всего два гола в трех последних матчах.

— Думаю, что все так. Мы видели хороший матч со «Спартаком». И с атакой нет проблем. Такое бывает у любой команды в мире. «Спартак» оказал достойное сопротивление. Могли и спартаковцы забить, и зенитовцы. Но так случилось, что 0:0. Ничего страшного.

— Как вы считаете, «Локомотив» будет конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, или это временный лидер?

— Увидим, когда будет середина чемпионата. Тогда можно будет делать какие-то выводы. Или хотя бы давайте посмотрим матчей 10-12 и поговорим. Сейчас у всех сил много, все желают победить. Почему «Зенит» так сыграл в Химках? Те тоже захотели выиграть. Пусть они и слабее по всем статьям, но тем не менее.

— Как вы считаете, потеря Глушенкова сказывается на игре «Зенита»?

— Это потеря, но «Зенит» — та команда, которая не должна обращать внимания на конкретного футболиста. Это прошлое. Когда я играл, если Аршавин заболел или травму получил, мы обращали внимание. Он был ключевым игроком. И у нас некем было его заменить. А здесь посмотрите на состав «Зенита» — собраны самые лучшие.

«Зенит» после шести туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» 15 очков.