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28 марта, 16:16

Sport Baza: Черчесов может возглавить «Ростов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Ростов», сообщает Sport Baza.

По информации источника, это может произойти, если предприниматель Иван Саввиди станет владельцем контрольного пакета акций клуба. Саввиди уже связался с Черчесовым, но пока не получил от него окончательный ответ, поскольку тот заинтересован в работе в московском «Динамо».

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе этого года. До этого 61-летний специалист тренировал венгерский «Ференцварош», сборную России, польскую «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак» и австрийский «Тироль».

«Ростов» после 21 тура с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Перед возобновлением чемпионата после зимней паузы место главного тренера команды покинул Карпин. Его сменил испанец Джонатан Альба.

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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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