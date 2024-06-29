Sport24: Антон Миранчук входит в сферу интересов ЦСКА

Полузащитник сборной России Антон Миранчук, у которого 30 июня истекает контракт с «Локомотивом», может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Sport24. По информации издания, у 28-летнего футболиста также есть предложения из ОАЭ и Катара.

Напомним, Миранчук не стал продлевать соглашение с «Локомотивом», поскольку его не устроила предложенная клубом зарплата. В прошлом сезоне Антон провел за железнодорожников 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Также покинул «Локомотив» полузащитник Рифат Жемалетдинов, который уже прошел медосмотр в ЦСКА, однако пока не подписал с армейцами контракт. По информации «СЭ», это произойдет в ближайшее время.

К новому сезону ЦСКА готовит серб Марко Николич, который хорошо знаком с Миранчуком и Жемалетдиновым по работе в «Локомотиве».