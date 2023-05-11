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Сегодня, 11:36

Sport24: ЭСК РФС поддержит решения Кукуяна в эпизодах с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» и нарушении на Зобнине

Виктория Кравченко
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ЭСК РФС, скорее всего, поддержит арбитра Павла Кукуяна по двум эпизодам матча «Зенит» — «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ, из-за которых красно-белые обратились в комиссию, сообщает Sport24.

Речь идет об эпизодах на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

Комиссия считает, что 11-метровый в ворота «Зенита» не назначен правильно, так как наступ защитника питерцев был не акцентированным, контакт недостаточным.

Фол Кузяева на Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным.

Заседание ЭСК проходит сегодня, 11 мая.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-esk-rfs-podderzhit-resheniya-kukuyana-v-epizodakh-s-nenaznachennym-penalti-v-vorota-zenita-i-narushenii-na-zobnine
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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