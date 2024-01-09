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Сегодня, 15:25

Sport24: Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матео Кассьерра.
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Клуб из Саудовской Аравии претендует на нападающего «Зенита» Матео Кассьерру, утверждает Sport24.

По информации источника, неназванный саудовский клуб направит предложение по 26-летнему колумбийцу в ближайшие дни. Представители Кассьерры планируют обсудить этот вариант с руководством сине-бело-голубых.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне он забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач в 22 матчах за команду во всех турнирах. С 14 мячами колумбиец лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: Sport24
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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