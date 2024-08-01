Sport24: «Крылья Советов» узнавали о возможности сотрудничества с Джикией

«Крылья Советов» проявляли интерес к защитнику Георгию Джикии, сообщает Sport24.

По данным источника, самарский клуб узнавал о возможности сотрудничества с игроком, который является свободным агентом. Сторона 30-летнего россиянина ответила, что приоритет для футболиста — это продолжение карьеры в зарубежном чемпионате.

Летом этого года Джикия в связи с истечением контракта покинул «Спартак». Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.