Sport24: «Локомотив» предложил новый контракт Глушенкову

Сегодня, 17:40
«Локомотив» попытается сохранить нападающего Максима Глушенкова, сообщает Sport24.
По информации источника, железнодорожники предложили новый контракт 24-летнему форварду. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».
Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.