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Сегодня, 17:40

Sport24: «Локомотив» предложил новый контракт Глушенкову

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» попытается сохранить нападающего Максима Глушенкова, сообщает Sport24.

По информации источника, железнодорожники предложили новый контракт 24-летнему форварду. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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