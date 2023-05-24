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Ульянов: «Баринов, как настоящий профессионал и капитан, остался в непростой для «Локомотива» момент»

Мария Гусева
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.

«Мы очень рады продлить контракт с нашим капитаном, воспитанником Академии «Локомотива», игроком сборной России — Дмитрием Бариновым, — цитирует пресс-служба клуба Ульянова. — Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней. Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем. Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/barinov-2026/
Дмитрий Баринов
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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