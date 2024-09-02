Спортдир «Оренбурга» Андреев подтвердил свою отставку из клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о своем увольнении из клуба.

Ранее президент клуба Василий Еремякин заявил, что Андреев будет уволен, но допустил его возвращение после окончания дисквалификации.

— Увидели информацию, что вы уволены из «Оренбурга». Так ли это?

— Все верно.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).