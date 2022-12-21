Спортдир «Оренбурга: «Уход Сычевого? Хорошая сделка в финансовом плане. Учитывая, что не мы ее инициировали»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Это хорошая сделка в финансовом плане. Учитывая, что не мы ее инициировали. И никак не можем на нее повлиять. Если в контракте стоит выкуп, клуб может только отговаривать игрока. А юридически клуб ничего сделать не может в этой ситуации. Разговор с Сычевым? Он ничего не говорил. Позвонили люди, сказали — вот так и так», — сказал Андреев «СЭ».

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.