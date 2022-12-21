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Спортдир «Оренбурга»: «У Обухова закончилась дисквалификация. На сборах приступит к тренировкам с нами»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о возвращении нападающего Владимира Обухова.

«Обухов вернулся. У него закончилась дисквалификация. На сборах приступит к тренировкам с нами, он имеет право. Дисквалификацию отбыл — имеет право играть. Поэтому будет готовиться с командой, конкурировать за место», — сказал Андреев «СЭ».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

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