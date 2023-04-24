Котов: «Очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос надо задать тому, кто это возглавляет»

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на новость об отставке гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.
Ранее Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.
«Я никакого отношения не имею к «Крылья Советам», комментировать не могу. У всех свои методы, мы в свою очередь пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто возглавляет», — цитирует Котова Metaratings.ru.
В текущем сезоне чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Воронежская команда находится в трех очках от «Крыльев Советов», которые располагаются вне зоны стыковых матчей.