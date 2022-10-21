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Сегодня, 15:53

Спортдиректор «НН» сообщил, что Галактионов готовит команду к матчу с «Краснодаром»

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив» на следующей неделе.

«По поводу Михаила Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с «Краснодаром» команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает. Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит. Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет — узнаете», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в «Локомотив».

22 октября «Нижний Новгород» встретится с «Краснодаром» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-sportdirektor-nizhnego-novgoroda-k-matchu-s-krasnodarom-komandu-gotovit-galaktionov-kak-uydet-uznayete
Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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