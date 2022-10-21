Спортдиректор «НН» сообщил, что Галактионов готовит команду к матчу с «Краснодаром»

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив» на следующей неделе.

«По поводу Михаила Галактионова у меня нет комментариев. К матчу с «Краснодаром» команду готовит именно он. Михаил на контракте, он работает. Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит. Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет — узнаете», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в «Локомотив».

22 октября «Нижний Новгород» встретится с «Краснодаром» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 мск.