Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеюсь, Гюрлюк и Куэро будут получать больше минут»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, как проходит адаптация Эмирджана Гюрлюка и Джастина Куэро в команде.

«Эмирджан адаптировался достаточно быстро. Надеюсь, во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Куэро в последних матчах радует, особенно в игре со «Спартаком». Поработает на зимних сборах и, надеюсь, тоже свое место отвоюет», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Гюрлюк провел за «Оренбург» 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. На счету Куэро 1 забитый мяч в 14 играх.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 17 туров.