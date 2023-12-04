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Сегодня, 20:49

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеюсь, Гюрлюк и Куэро будут получать больше минут»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, как проходит адаптация Эмирджана Гюрлюка и Джастина Куэро в команде.

«Эмирджан адаптировался достаточно быстро. Надеюсь, во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Куэро в последних матчах радует, особенно в игре со «Спартаком». Поработает на зимних сборах и, надеюсь, тоже свое место отвоюет», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Гюрлюк провел за «Оренбург» 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. На счету Куэро 1 забитый мяч в 14 играх.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-orenburga-nadeyus-gyurlyuk-i-kue-ro-budut-poluchat-bol-she-minut/
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