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Сегодня, 16:38

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о контракте Обухова: «Пока не решили задачи, переговоров не ведем»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отметил, что переговоров по продлению контракта с нападающим Владимиром Обуховым не было.

«Пока мы не решили свои задачи, никаких переговоров ни с кем не ведется. Как мы можем предложить контракт Обухову? Контракт первой лиги — это одно, контракт премьер-лиги — другое. Надо сначала понимать, где мы будем. До тех пор все на паузе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее 32-летний футболист перенес операцию на мениске. Он уже не сыграет в этом сезоне.

Всего в нынешнем сезоне Обухов провел 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах и забил 5 мячей. Его нынешний контракт истекает летом 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Обухов
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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