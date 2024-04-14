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Сегодня, 14:46

Спортдир «Оренбурга» — о травме Обухова: «Сегодня-завтра сделаем МРТ. Хотелось бы, чтобы все обошлось»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Владимира Обухова. В конце первого тайма матча с «Пари НН» (3:1) в 24-м туре РПЛ игрок покинул поле на носилках.

«Сейчас не можем говорить о характере травмы. Пока сказать сложно. Может быть, растянул сухожилия. Понятно будет после МРТ. Сегодня-завтра сделаем. Хотелось бы, чтобы все обошлось», — сказал Андреев «СЭ». 

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.

Владимир Обухов
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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