Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «По окончании сезона будем общаться с Оганесяном. Личка высоко оценивает его»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб рассмотрит варианты с выкупом полузащитника Степана Оганесяна.

«Что касается будущего Степана, то по окончании сезона мы будем с ним общаться. Может, он сейчас выйдет и забьет пару голов, настроение поменяется. Все будет зависеть от него, прежде всего. Марцел Личка ценит этого футболиста, высоко оценивает его», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Оганесян с 2019 года является игроком «Спартака». С 2022-го он выступает за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне РПЛ 21-летний футболист провел 15 матчей в составе оренбургской команды, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.