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РПЛ

Сегодня, 14:22

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Муро пока не может тренироваться в полную силу

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе восстановления аргентинского полузащитника Томаса Муро.

«На сборы приедет, а там уже посмотрим. Потихоньку начнем подключать его к тренировкам, все будет нормально. Заниматься в полную силу он пока не может. В течение сборов будем смотреть за прогрессом, загадывать не хочется — травма непростая. Пока восстановление идет по плану», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

У 21-летнего Муро был диагностирован разрыв крестообразных связок. В этом сезоне аргентинец провел за «Оренбург» 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

«Оренбург» за 18 туров набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-poka-muro-ne-mozhet-trenirovat-sya-v-polnuyu-silu/
ФК Оренбург
Томас Муро
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