Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Велика вероятность, что Эктов покинет клуб»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб продолжает вести переговоры по трансферу хавбека Александра Эктова в «Краснодар».

«Да, переговоры продолжаются, но пока давайте без подробностей. «Краснодар» давно уже следит за Эктовым, контакты и ранее были. Велика вероятность, что Эктов покинет «Оренбург», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник провел 31 матч за «Оренбург», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России, «Краснодар» стал шестым.