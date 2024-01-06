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Сегодня, 19:08

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев заявил, что в клубе ждут официального предложения по Вере

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готов продать полузащитника команды Лукаса Веру.

«Если будет конкретика, мы рассмотрим вариант с продажей Веры. Сейчас пока официального оффера нет. Все остальное — слова», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Он также отметил, что состоялось обсуждение деталей трансфера футболиста с зарубежным клубом.

«Вроде все с ними проговорили. Если будет предложение, скорее всего, Лукас перейдет», — добавил спортивный директор.

В декабре стало известно, что трансфер Веры в «Локомотив» сорвался.

26-летний футболист играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. Контракт Веры с оренбургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-zhdem-predlozheniya-po-vere-detali-uzhe-progovorili/
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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