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22 ноября, 15:30

Спортдиректор «Оренбурга» — о 0:8 от «Зенита»: «Личка обычно пьет один бокал пива 0,33, а после этого матча выпил три»

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев рассказал, как клуб пережил разгром 0:8 от «Зенита»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал, как команда пережила поражение от «Зенита» 0:8 в 9-м туре чемпионата России.

— Как вы пережили 0:8 от «Зенита»?

— Было очень неприятно. Но, кстати, у латиноамериканцев менталитет такой, что они к футболу относятся как к игре, а не как к войне. Погрустили, помылись, заварили себе пуэрчик. Дальше включили музычку, забыли про эту игру и начали думать о следующей.

У нас менталитет чуть другой — мы переживаем такие поражения тяжелее. Но в целом этот матч мы морально отпустили, и все прошло безболезненно.

Мне один знакомый позвонил после матча и сказал: «Так даже игры не сдают!» Посмеялись! У меня уже на эти темы иммунитет выработался, я спокоен.

— Может, стоило сыграть прагматичнее и отойти от своих идей?

— Перед нашим матчем я смотрел, как с «Зенитом» играло «Торпедо»: вышли с низким блоком, оборонялись, а «Зенит» все время находился на чужой половине поля. На 81-й минуте счет стал 2:0, и все: поражение, ноль очков.

При этом мне было трудно дать оценку кому-либо из «Торпедо»: как они сыграли, что можно в их игре отметить? Понятно, что 0:8 — это болезненный удар, но при этом я видел плюсы в игре того же Сычевого: как он действовал в атаке, как наносил удар в перекладину; как в игру вышел Оганесян. Видел игровые отрезки, где мы провели атаку с 27 передачами.

Это дело выбора: мы могли тоже закрыться, отмахиваться — возможно, отбились бы и реализовали какой-нибудь стандарт. Но это не стиль Марцела, это не его путь. Все в клубе это понимают и принимают.

— Личка рассказывал, что после матча вы отправились в ресторан пить пиво — это помогло переключиться.

— Да, поехали с друзьями и взяли пиво. Единственное отличие от других матчей — Марцел обычно пьет один бокал 0,33, а после 0:8 выпил три.

Посмеялись мы так, как давно не смеялись! Компания была веселая — посидели и поехали домой. А на следующий день продолжили выполнять свою работу. Вот такой менталитет у Лички — прошла игра, дальше идет следующая. Если мы сейчас будем сидеть и посыпать голову пеплом, переживать, то и к следующему матчу не подготовимся. У него так устроено.

Со стороны кажется, что 0:8 — это все, конец. Мне начали многие звонить и спрашивать: «Вы Личку уволите? Нет?! Странно». Да, мы могли закрыться и проиграть 0:1 или 0:3. Но еще раз: мы знаем, чего хочет Марцел, понимаем его философию и полностью ему доверяем. Ну, сложилось так — бывает!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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РПЛ
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