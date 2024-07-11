Спортдиректор «Оренбурга» назвал слухами переход Флорентина в аргентинский «Велес»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» интерес к полузащитнику Габриэлю Флорентину. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок может перебраться в аргентинский «Велес».

«Флорентин покинет «Оренбург»? Неправда. Это слухи на фоне трансферного окна. Мы пока не рассматриваем продажу своих игроков», — сказал Андреев «СЭ».

Флорентин выступает за «Оренбург» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 миллиона евро.