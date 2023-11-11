Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что бумаги по переходу Веры в «Локомотив» еще не подписаны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ход переговоров по трансферу полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Переговорный процесс идет. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда все состоится, будем думать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-vera-v-lokomotive-bumagi-ne-podpisany/
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
1
0
Читайте также
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представители Сперцяна контактировали с ведущими итальянскими клубами

Нигматуллин — о «Краснодаре»: «Правильно делает, что работает над результатом, а не над красотой футбола»