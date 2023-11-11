Спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что бумаги по переходу Веры в «Локомотив» еще не подписаны

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ход переговоров по трансферу полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Переговорный процесс идет. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда все состоится, будем думать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.