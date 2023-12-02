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Сегодня, 14:07

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что выкуп Титкова пока не обсуждался

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что пока нет решения по возможному выкупу Николая Титкова.

«Мы пока ничего не обсуждали. У нас есть опция на выкуп Титкова и все будет зависеть от нашего решения. Когда закончим сезон, будем садиться и обсуждать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

23-летний Титков является воспитанником «Локомотива». Он выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб семь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-poka-ne-obsuzhdali-vy-kup-titkova/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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