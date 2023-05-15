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15 мая, 16:04

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал о трансферных планах клуба на лето

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о трансферных планах клуба на лето.

«Трансферные цели? Все в процессе. Бюджет уже обсуждали, он есть, но сколько именно — не скажу. Будем надеяться, что пара-тройка хороших приобретений летом состоится, если удастся договориться», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 27 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Последние два матча — ЦСКА и «Уралу» команда Марцела Лички проиграла с одинаковым счетом 1:2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-nadeemsya-chto-letom-budet-para-trojka-horoshih-priobretenij/
Дмитрий Андреев
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