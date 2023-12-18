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Сегодня, 05:46

Спортдиректор «Оренбурга» выступил против барьера для иностранных тренеров в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможном введении барьера для иностранных тренеров в РПЛ.

— Тогда у нас одни наши специалисты останутся работать, — приводит слова Андреева «Спорт День за Днем». - Надо понимать, что в нынешних условиях приезд иностранного специалиста или футболиста сопровождается большими сложностями. Может быть ситуация дальше улучшится и к нам поедут главные тренеры, которые становились чемпионами в странах. Сейчас, я предполагаю, это маловероятно.

— После ухода Иржи Ярошика вы не рассматривали кандидатуры российских тренеров?

— Я об этом говорил неоднократно. Тех российских специалистов, которые для нас понятны, мы сюда не привезем.

— Почему?

— Потому что зарплаты большие. Черчесов или Слуцкий, которые сейчас без работы, поедут к нам работать? Что мы должны сделать, чтобы к нам приехали работать Осинькин, Галактионов или Карпин или вернулся Федотов?

— Если вернуться к инициативе, вы ее не поддерживаете?

— Я не то что не поддерживаю. Надо объективно оценивать. Если у нас, условно, кладезь квалифицированных специалистов для работы в премьер-лиге, то можно и ввести это. Но у нас их большой дефицит. Это не клубное, а мое личное мнение.

Ранее Объединение отечественных тренеров выступило с инициативой введения барьера для иностранных тренеров. Одно из предложений — приглашение только иностранных тренеров, которые выиграли чемпионат своей страны.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sportdir-orenburga-vystupil-protiv-barera-dlya-inostrannykh-trenerov-v-rpl
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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