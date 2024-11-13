Сегодня, 10:25
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением об игре команды в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3).
«Хочется поздравить «Динамо». Но были моменты, когда мы могли вернуться в игру. Стань счет 3:2, могли зацепиться. Но если играешь с «Динамо» и позволяешь забивать такие голы, сложно рассчитывать на положительный результат», — цитирует Удальцова «РБ Спорт».
После 15-ти туров в текущем сезоне чемпионата России «Пари НН» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. 24 ноября нижегородцы встретятся с махачкалинским «Динамо», матч стартует в 19:00 по московскому времени.