25 октября, 16:40

Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о матче с «Оренбургом: «Это не была хорошая игра»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» об игре красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

— Что вы думаете о выступлении команды?

— Это не была хорошая игра. Самое лучшее и единственное, мы взяли три очка.

«Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 8 очками — на 14-й строчке.

5

  • hattabych

    Уже каникулы начались? За что пятёрки то? Физкультура, труд, музыка...

    25.10.2025

  • 555 555

    Собирайка ты свои чемоданы и езжай домой,по добру,по хорошему. Не доводи народ до греха.А-то не ровен час...

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Вот таких игроков я накупил задорого..

    25.10.2025

  • sava_

    Капитан очевидность,:person_facepalming:

    25.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Спартак (Москва)
    Франсис Кахигао
