Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о матче с «Оренбургом: «Это не была хорошая игра»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» об игре красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

— Что вы думаете о выступлении команды?

— Это не была хорошая игра. Самое лучшее и единственное, мы взяли три очка.

«Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 8 очками — на 14-й строчке.