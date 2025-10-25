25 октября, 16:40
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» об игре красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
— Что вы думаете о выступлении команды?
— Это не была хорошая игра. Самое лучшее и единственное, мы взяли три очка.
«Спартак» с 22 очками занимает 6-е в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 8 очками — на 14-й строчке.
hattabych
Уже каникулы начались? За что пятёрки то? Физкультура, труд, музыка...
25.10.2025
555 555
Собирайка ты свои чемоданы и езжай домой,по добру,по хорошему. Не доводи народ до греха.А-то не ровен час...
25.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Вот таких игроков я накупил задорого..
25.10.2025
sava_
Капитан очевидность,:person_facepalming:
25.10.2025