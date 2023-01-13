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Сегодня, 17:05

CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов с легионерами

Иван Шитик
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с командами из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Совместную апелляцию на данное решение подали несколько команд из Росиии: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Клубы попросили немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.

В прошлом году легионеры получили право приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. Ряд футболистов воспользовались данной поправкой ФИФА.

21 июня было объявлено решение ФИФА, по которому иностранные игроки и тренеры имеют право приостановить действие своих контрактов с клубами до 30 июня 2023 года, если между игроком или тренером и их клубом не будет достигнуто взаимное соглашение.

Источник: https://tass.ru/sport/16795945
РПЛ
ФИФА
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