Спортивный директор «Ахмата» Газзаев выбрал Вендела футболистом года

Сегодня, 22:30
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поставил на первое место полузащитника «Зенита» Вендела.
Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.