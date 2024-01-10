В «Ахмате» высказались о будущем Конате: «Наше предложение о новом контракте остается в силе»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим Мохамедом Конате. Текущее соглашение с футболистом истекает летом 2024 года.

«Новый контракт с «Ахматом» пока не подписан. Наше предложение остается в силе. Решение за игроком и его представителем. У нас есть желание его сохранить. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало», — сказал Газзаев «СЭ».

26-летний форвард в этом сезоне провел 22 матча и забил 7 голов.

«Ахмат» после 18 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.