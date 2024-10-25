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Сегодня, 13:52

Директор «Акрона» Задоян: «Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Дзюбу в команду»

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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал о трансфере нападающего Артема Дзюбы.

«К предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артема не поддается сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду. Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артем — большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков. Главный тренер с воодушевлением воспринял возможность пригласить Артема в команду.

Особых сложностей не было. Мы рассказали Артему о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки», — цитирует Задояна Metaratings.ru.

36-летний футболист присоединился к «Акрону» 12 сентября 2024 года в статусе свободного агента.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Акрон

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