Сегодня, 12:14
Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что основной задачей команды является сохранение места в РПЛ.
«Основная наша задача — сохранить место в РПЛ, двигаться поступательно. У нас есть определенная стратегия, поэтому первым пунктом в ней стоит сохранить прописку», — приводит «РБ Спорт» слова Задояна.
После десяти туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.
Следующий матч в РПЛ тольяттинская команда проведет 5 октября против «Пари НН».