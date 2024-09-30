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Сегодня, 12:14

Задоян: «Основная задача «Акрона» — сохранить место в РПЛ»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что основной задачей команды является сохранение места в РПЛ.

«Основная наша задача — сохранить место в РПЛ, двигаться поступательно. У нас есть определенная стратегия, поэтому первым пунктом в ней стоит сохранить прописку», — приводит «РБ Спорт» слова Задояна.

После десяти туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.

Следующий матч в РПЛ тольяттинская команда проведет 5 октября против «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

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