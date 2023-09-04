Спортивный директор «Аякса» сравнил Сперцяна с Де Брейне

Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат назвал полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна особенным игроком. Он считает, что футболист мог бы проявить себя в голландском клубе.

«Речь шла не о его качествах, а о том, что он играл в России. Он мог бы стать для нас отличным игроком. Никто в этом не сомневается. Он мог бы сыграть роль в «Аяксе», как Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити». Он особенный игрок», — цитирует Мислинтата De Telegraaf.