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Сегодня, 19:10

Спортдир «Балтики» — о Латышонке: «Он способен быть основным в «Зените», «Спартаке» и «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян считает, что голкипер калининградцев Евгений Латышонок может стать первым номером в топ-клубе РПЛ.

«Его можно представить в «Зените», «Спартаке», «Динамо» — всюду Женя способен быть основным», — цитирует Маргаряна Sport24.

25-летний вратарь выступает за «Балтику» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 34 матча, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

Источник: Sport24
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
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