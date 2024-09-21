Спортивный директор «Бетиса»: «Мы отдали «Спартаку» хорошего футболиста, а почему сейчас Жозе в плохой форме — не знаю»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо прокомментировал форму нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

— Виллиан Жозе почти не играет в России, и болельщики «Спартака» хотят его вернуть обратно в «Бетис». Это возможно?

— Нет, потому что мы не ищем игрока на позицию нападающего, — цитирует Sport24 Фахардо. — Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно.

— В России есть мнение, что вы продали травмированого игрока. Это так?

— Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме — не знаю. Этот вопрос не ко мне

32-летний бразилец прошедшим летом перешел в московский клуб из испанского за 2 миллиона евро. В этом сезоне за 181 минуту в составе красно-белых он не сделал ни одного результативного действия.