Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:56

Спортивный директор «Бетиса»: «Мы отдали «Спартаку» хорошего футболиста, а почему сейчас Жозе в плохой форме — не знаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо прокомментировал форму нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

— Виллиан Жозе почти не играет в России, и болельщики «Спартака» хотят его вернуть обратно в «Бетис». Это возможно?

— Нет, потому что мы не ищем игрока на позицию нападающего, — цитирует Sport24 Фахардо. — Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно.

— В России есть мнение, что вы продали травмированого игрока. Это так?

— Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме — не знаю. Этот вопрос не ко мне

32-летний бразилец прошедшим летом перешел в московский клуб из испанского за 2 миллиона евро. В этом сезоне за 181 минуту в составе красно-белых он не сделал ни одного результативного действия.

Источник: Sport24
Виллиан Жозе
Футбол
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Сегодня
Вчера
Неделя