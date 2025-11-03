В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере: «Альберт не бросает ничего на полпути»

В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренера Альберта Риеры в «Спартак».

Ранее стало известно, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.

«У Альберта действующий контракт с «Целе». Если его хочет видеть «Спартак», то клубу придется заплатить не маленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать. И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб. «Целе» играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт — это человек, которые не бросает ничего на полпути. «Спартак» к нам официально не обращался, переговоров никаких нет», — сказал Голубин «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.