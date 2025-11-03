Видео
3 ноября, 11:25

В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере: «Альберт не бросает ничего на полпути»

В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере
Константин Белов
Корреспондент
Альберт Риера.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренера Альберта Риеры в «Спартак».

Ранее стало известно, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.

«У Альберта действующий контракт с «Целе». Если его хочет видеть «Спартак», то клубу придется заплатить не маленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать. И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб. «Целе» играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт — это человек, которые не бросает ничего на полпути. «Спартак» к нам официально не обращался, переговоров никаких нет», — сказал Голубин «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

11

  • АндрейЕвгеньевич

    Кто-то утащил награбленное в Словению..

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Еще можно поискать тренера в чемпионате Узбекистана, Ирана, Гваделупы и Зимбабве. Пока Кахигао у руля, ничего хорошего ждать не приходится, далекий человек от футбола.

    03.11.2025

  • Степочкин

    Какой преданный тренер!!!! Наградить!!!))

    03.11.2025

  • RSMsouth

    Не губите , мужики ! Не губите …

    03.11.2025

  • gan75

    Вся страна ищет, команда же народная...

    03.11.2025

  • zg

    Рук-во ищет денюжку в свои карманцы,остальное пофиг...

    03.11.2025

  • spar001

    "в чемпионате Словении"... Словении, Карл!!:grin:...

    03.11.2025

  • andyk82

    Ищут пожарные, Ищет милиция...

    03.11.2025

  • andrei.konyah

    В Целе по Риере! Лепота!

    03.11.2025

  • Семён Фадеич

    Такое впечатление, что тренера Спартаку ищут журналисты СЭ, а не руководство)

    03.11.2025

  • zg

    Какой же сегодня праздник у афтаров,а вот у бедного Риеры ухи будут неделю гореть как минимум,ибо столько его и будут каждый день склонять во всех позах!Тьфу!

    03.11.2025

