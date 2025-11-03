В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере: «Альберт не бросает ничего на полпути»

3 ноября, 11:25
Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренера Альберта Риеры в «Спартак».
Ранее стало известно, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.
«У Альберта действующий контракт с «Целе». Если его хочет видеть «Спартак», то клубу придется заплатить не маленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать. И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб. «Целе» играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт — это человек, которые не бросает ничего на полпути. «Спартак» к нам официально не обращался, переговоров никаких нет», — сказал Голубин «СЭ».
После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
АндрейЕвгеньевич
Кто-то утащил награбленное в Словению..
03.11.2025
Кариока_двойка.
Еще можно поискать тренера в чемпионате Узбекистана, Ирана, Гваделупы и Зимбабве. Пока Кахигао у руля, ничего хорошего ждать не приходится, далекий человек от футбола.
03.11.2025
Степочкин
Какой преданный тренер!!!! Наградить!!!))
03.11.2025
RSMsouth
Не губите , мужики ! Не губите …
03.11.2025
gan75
Вся страна ищет, команда же народная...
03.11.2025
zg
Рук-во ищет денюжку в свои карманцы,остальное пофиг...
03.11.2025
spar001
"в чемпионате Словении"... Словении, Карл!!:grin:...
03.11.2025
andyk82
Ищут пожарные, Ищет милиция...
03.11.2025
andrei.konyah
В Целе по Риере! Лепота!
03.11.2025
Семён Фадеич
Такое впечатление, что тренера Спартаку ищут журналисты СЭ, а не руководство)
03.11.2025
zg
Какой же сегодня праздник у афтаров,а вот у бедного Риеры ухи будут неделю гореть как минимум,ибо столько его и будут каждый день склонять во всех позах!Тьфу!
03.11.2025