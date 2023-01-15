Спортивный директор ЦСКА поделился мнением о новичке Агапове

Спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян назвал сильные стороны защитника Ильи Агапова.

— Вы видите его в перспективе игроком основы сборной?

— Да, конечно. С его данными задача просто работать. Сборная от него никуда не уйдет. Мы его знали еще по школе «Рубина», Агапов уже там выделялся. После перехода достаточно неплохо проявлял себя в ФНЛ. Не было такого, что он вылез из ниоткуда.

Могу отметить у него начало атаки. То, к чему стремится наша команда, — играть на мяче. Следовательно, нужно точно отдавать мяч вперед. Помимо этого Илья очень неплохо обороняется один в один, его сложно обыграть. А в игре головой, конечно, надо прибавлять. Мне нравятся рассудительные центральные защитники, невспыльчивые, — цитирует Мовсесяна Sport24.

Контракт 27-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Он является воспитанником академии «Рубина» и выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2».